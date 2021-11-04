Максим Галкин попал в черный список Минкульта

Российский юморист и телеведущий попал в черный список Министерства культуры и информационной политики Украины. Теперь артисту запрещен въезд в страну

Галкина внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности. / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Минкульт по представлению СБУ внесло Максима Галкина, который решил опубликовать в Instagram фото без фильтра , к перечню лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Санкции в отношении мужа Аллы Пугачевой действуют со среды, 3 ноября. По состоянию на сегодняшний день в черном списке находятся 259 деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

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Скриншот: mkip.gov.ua

Теперь Галкину будет запрещен въезд в нашу страну, а также фильмы и мюзиклы с его участии нельзя будет транслировать на украинском телевидении.

Однако с чем связанное такое решение пока не уточняется.

Напомним, что Галкин в 2015 году попал также в базу на сайте "Миротворец" из-за поездок во временно оккупированный Крым с нарушением госграницы Украины. Речь идет о поездке артиста в Крым в 2014 году, где он принял участие в концерте "День России", который проходил на площади в Ялте.

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Накануне Служба безопасности по ошибке внесла украинского актера Валентина Томусяка в черный список Минкульта. Сам артист был удивлен таким решением. В то же время в ведомстве объяснили, почему актер был внесен в этот список.

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