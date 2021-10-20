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Как Максим Галкин выглядит без фильтров и профессионального света – честное фото

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
20 октября, 08:50
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Популярный юморист решил опубликовать у себя в Instagram снимок без обработки
Максим Галкин показал фото без фильтров
Максим Галкин показал фото без фильтров / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева не боится публиковать у себя в Instagram фото без фильтров. Ее супруг Максим Галкин решил последовать примеру жены. У себя в соцсетях он показал, как выглядит без фильтров, фотошопа и профессионального света.

Осень. Бодримся – подписал снимок Галкин

Максим Галкин
Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

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В комментариях многие подписчики отметили, что артист выглядит уставшим.

  • "А в глазах читается – не будить до весны"
  • "Максим, ощущение, что бодришься через силу"
  • "А где бодрость?"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Напомним, ранее Максима Галкина раскритиковали в Сети из-за использования фильтров, но юморист не растерялся.

К слову, Галкин не из тех звезд, кто часто публикует селфи. Он чаще делится моментами семейной жизни и фото и видео их с Аллой Пугачевой двойняшек – Гарри и Лизой. Поклонники всегда рады новым публикациям юмориста. Например, недавно в Сети оценили таланты малышей.

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Другие новости о звездах:

  • Собчак высмеяла людей, критикующих скульптуру в Москве и задела Галкина. Он ответил.
  • Дети Пугачевой и Галкина все больше похожи на Аллу Борисовну – смотрите фото

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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