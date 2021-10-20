Как Максим Галкин выглядит без фильтров и профессионального света – честное фото

Популярный юморист решил опубликовать у себя в Instagram снимок без обработки

Максим Галкин показал фото без фильтров / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева не боится публиковать у себя в Instagram фото без фильтров. Ее супруг Максим Галкин решил последовать примеру жены. У себя в соцсетях он показал, как выглядит без фильтров, фотошопа и профессионального света.

Осень. Бодримся – подписал снимок Галкин

Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

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В комментариях многие подписчики отметили, что артист выглядит уставшим.

"А в глазах читается – не будить до весны"

"Максим, ощущение, что бодришься через силу"

"А где бодрость?"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, ранее Максима Галкина раскритиковали в Сети из-за использования фильтров, но юморист не растерялся.

К слову, Галкин не из тех звезд, кто часто публикует селфи. Он чаще делится моментами семейной жизни и фото и видео их с Аллой Пугачевой двойняшек – Гарри и Лизой. Поклонники всегда рады новым публикациям юмориста. Например, недавно в Сети оценили таланты малышей.

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