Галкіна висміяли за "жіночу" рекламу в Instagram – артист пропонує купити крем для обличчя

Максим Галкін прорекламував крем – фанати висміяли його за це / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін тому й не соромиться показувати обличчя без фільтрів та ретуші, тому що стежить за своєю зовнішністю. Через постійне нанесення професійного гриму шкіра обличчя сильно страждає, а графік зйомок та гастролей теж впливає на зовнішній вигляд.

Виявилося, що артист намагається дотримуватися порад косметологів – він використовує різні засоби для догляду за шкірою, зокрема крем.

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Максим Галкін прорекламував крем для обличчя та викликав неоднозначну реакцію / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Однак деякі підписники Галкіна вирішили, що подібні процедури – прерогатива жінок, а не чоловіків, і посміялися з шоумена:

"Максиме, ну що за жіноча реклама?"

"Максиме, ніколи б не подумала, що ви користуєтесь кремом для обличчя!"

"Чоловік, якщо він, звичайно, чоловік, не може наносити крем для обличчя. Це жіноче заняття!"

"Ха-ха-ха, кремом мажеться".

Скріншот: Instagram

Інші підписники навпаки підтримали Максима, відповівши, що це абсолютно нормально для чоловіків – стежити за собою:

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"Максиме, ви молодець, що не забуваєте стежити за своїм зовнішнім виглядом, тому що багато чоловіків цим нехтують і вважають, що це лише жіноча доля".

"Коли чоловіки доглядають за собою – це вогонь".

"Ви великий молодець, Максиме".

Скріншот: Instagram

Галкін, як завжди, не почав вступати в дискусію зі своїми підписниками і ніяк не прокоментував глузування деяких коментаторів.

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