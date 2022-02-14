Готов познакомить с новой любимой? Андрей Задворный в День Валентина интригует поклонников

Андрей Задворный намекнул на новые отношения / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Кто-то из звезд сегодня отмечает праздник в одиночестве, но, судя по всему, это не про Андрея Задворного.

В Инстаграм-сториз Андрей Задворный, который покорил сердце Златы Огневич, а затем сам ушел из этих отношений, заинтриговал поклонников изменением своего статуса. Парень очень недвусмысленно намекнул, что у него появилась новая возлюбленная.

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Андрей Задворный / скриншот из Инстаграм-сториз

Он интересовался у фанатов, стоит ли показывать девушку и то, как он ее поздравил. Также Андрей честно сказал, что сомневается, надо ли это делать.

У Задворного новая девушка? / скриншот из Инстаграм-сториз

Очевидно, он переживает из-за хейта, который точно посыплется в его сторону, как это было после новости о расставании со Златой Огневич.

скриншот из Инстаграм-сториз

И хотя девушку Задворный так и не показал, поздравления все же были, о чем говорят следующие кадры.

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Кого-то Задворный все же поздравлял / скриншот из Инстаграм-сториз

Победитель "Холостячки"-2 поздравил поклонников с Днем Валентина и пожелал всем влюбляться, любить и быть любимым.

Чувствуйте это сердцем, но не забывайте включать мозг. Не забывайте о том, чего вы хотите для себя, о том, какую вы видите жизнь, как вы видите в ней свое счастье, влюбляйтесь в себя тоже. Не забывайте о личных границах и собственном счастье. Тогда, встретив человека, который не просто вас заводит гормонально, а который вам подходит по жизни, который делает вас счастливым и которого делаете счастливым вы, вы действительно сможете быть счастливы.

А мы продолжаем следить за обновлениями.

Чем закончились отношения Златы Огневич и Андрея Задворного?

Напомним, после финала шоу "Холостячка-2" Андрей Задворный расстался со Златой Огневич спустя 1,5 месяца отношений из-за того, что у него прошли чувства. После пост-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта" они оба получили волну критики, ведь многие не одобряли выбор Златы в финале. Потом последовала череда колкостей, которыми пара обменивалась в адрес друг другу.

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Злата Огневич рассказала, как изменилась после реалити. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/zadvornyi_andrii

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