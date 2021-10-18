Гвоздева ответила на критику из-за Танців з зірками: Может "нагибать" только муж

Илона Гвоздева высказалась о критике в свой адрес / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva
В Сети считают, что Илона Гвоздева стала добрее к паре MELOVIN и Лиза Русина не просто так. Танцовщица написала в Instagram эмоциональный пост об обвинениях, что кто-то может повлиять на ее мнение.
Главной темой обсуждения снова стал мой комментарий в отношении пары MELOVIN и его партнерши: "Мол похвалила его, потому что руководство "Танців з зірками" её "нагнуло"! Запомните, мои дорогие подписчики, меня может "нагибать" только мой муж! Я говорю то, что считаю нужным и так как этого заслуживают участники, относительно эфира и выступления, – написала Гвоздева.
Танцовщица отметила, что эфир ей понравился. Были те кто ее удивили, но и были пары, которые разочаровали. Гвоздева пообещала в традиционном разборе эфира подробнее об этом рассказать.
Как прошел выпуск – смотрите в нашем материале.
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