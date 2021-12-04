"Идите на х*й, сэр": режиссер Ридли Скотт послал российского кинокритика из-за Последней дуэли (видео)

Режисер Рідлі Скотт нецензурно висловився у бік кінокритика Антона Доліна. / Фото: Instagram, Антон Долин

Сейчас все активно обсуждают фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи", из-за которого создатель нарвался на скандал. Вместе с тем, режиссер недавно выпустил киноленту "Последняя дуэль" с Мэттом Дэймоном и Адамом Драйвером в главных ролях. И именно из-за обсуждения этого фильма Ридли разразился нецензурной бранью!

На днях российский кинокритик Антон Долин опубликовал новый выпуск авторской программы "Радио Долин" на YouTube-канале. Его он посвятил творчеству 84-летнего Ридли Скотта. Напомним, создатель снял немало популярного картин: первый "Чужой", "Гладиатор", Бегущий по лезвию", "Марсианин" и другие.

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В 50-минутном выпуске кинокритик рассматривал работы режиссера через призму трех его жанров – фантастика, история и современность. Более того, зрители могли увидеть личный разговор Долина со Скоттом по видеосвязи, которая неожиданно для всех перешла в нецензурное русло.

Ридли Скотт обматерил Антона Долина в видеосвязи. Фото: скриншот YouTube

Так, Долин назвал проект "Последняя дуэль" – самым реалистичным фильмом Ридли. Критик сравнил эту работу с более ранними картинами режиссера – "Робином Гудом" и "Царством небесным". Но сам творец не согласился с такими заявлениями и лаконично высказался:

Сэр, идите на х*у, идите на х*й, спасибо! Идите на х*у. Продолжайте.

Интересно, что в субтитрах к видео был более сдержан перевод. Там Скотт говорит кинокритику: "Вы не правы, сэр. Я с вами решительно не соглашаюсь".

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Впоследствии кинокритик объяснил в Facebook , что у Ридли Скотта были причины такой реакции. По словам Долина, режиссер "обиделся" на его слова, что "Последняя дуэль" круче старых фильмов.

А вот в Сети поддержали Скотта, заявив, что тот сделал все правильно, ведь все его фильмы крутые. Однако некоторые киноманы подчеркнули, что такое выражение было грубым и непродуманным поступком со стороны режиссера.

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О чем "Последняя дуэль"?

Это историческая драма о жизни в Европе в средневековую эпоху. В сюжете рассказывается о двух друзьях, которых ждет смертельная дуэль после того, как один из них обвиняет другого в изнасиловании своей жены.

Адам Драйвер и Мэтт Дэймон в "Последней дуэли". Фото: скриншот YouTube

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