"Ідіть на х*й, сер": режисер Рідлі Скотт послав російського кінокритика через Останню дуель (відео)

Режиссер Ридли Скотт нецензурно высказался в сторону кинокритика Антона Долина. / Фото: Instagram, Антон Долин
Зараз всі активно обговорюють фільм Рідлі Скотта "Дім Гуччі" через який, творець нарвався на скандал. Разом із тим режисер нещодавно випустив кінострічку "Остання дуель" з Меттом Деймоном та Адамом Драйвером у головних ролях. І саме через обговорення цього фільму Рідлі вибухнув нецензурною лайкою!
Днями російський кінокритик Антон Долін опублікував новий випуск авторської програми "Радіо Долін" на YouTube-каналі. Його він присвятив творчості 84-річного Рідлі Скотта. Нагадаємо, творець зняв чимало популярного картин: перший "Чужий", "Гладіатор", Той, хто біжить по лезу", "Марсіанин" та інші.
У 50-хвилинному випуску кінокритк розглядав роботи режисера через призму трьох його жанрів — фантастика, історія та сучасність. Ба більше, глядачі могли побачити особисту розмову Доліна зі Скоттом з відеозв'язку, яка неочікуванно для всіх перейшла у нецензурне русло.
Так, Долін назвав проєкт "Остання дуель" – найреалістичнішим фільмом Рідлі. Критик порівняв цю роботу з ранішими картинами режисера — "Робіном Гудом" та "Царством небесним". Втім, сам творець не погодився з такими заявами і лаконічно висловився:
Сер, йдіть на х*у, йдіть на х*й, дякую! Ідіть на х*у. Продовжуйте.
Цікаво, що у субтитрах до відео був більш стриманий переклад. Там Скотт каже кінокритику: "Ви не маєте рації, сер. Я з вами рішуче не погоджуюся".
Згодом кінокритик пояснив у Facebook, що у Рідлі Скотта були причини для такої реакції. За словами Доліна, режисер "образився" на його слова, що "Остання дуель" крутіший за старі фільми.
А от у Мережі підтримали Скотта, заявивши, що той зробив все правильно, адже всі його фільми круті. Однак дехто з кіноманів наголосив, що такий вислів був грубим та непродуманим вчинком з боку режисера.
Про що "Остання дуель"?
Це історична драма про життя в Європі в середньовічну епоху. У сюжеті розповідається про двох друзів, яких чекає смертельна дуель після того, як один з них звинувачує іншого у зґвалтуванні своєї дружини.
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