Игорь Пустовит засветил на фото новую девушку. Кто она и как выглядит

Игорь Пустовит показал на фото свою новую девушку / Фото: instagram.com/pustovit
Еще во время интервью Игорь Пустовит рассказывал, что у него новые отношения, в которых он счастлив. Блогер признался, что его бывшая жена – Саша Пустовит – оскорбляла его в постели, хотя сама она публично заявила, что страдала от унижений Игоря.
Этим летом инфлюенсеры Саша и Игорь Пустовит объявили о разводе. У обоих новые отношения. И если Саша скрывает своего парня, то Игорь все же показывает подписчикам новую девушку.
В сторис Игорь Пустовит опубликовал совместный кадр с шатенкой в купальнике – пара сейчас отдыхает в Греции. Лицо девушки блогер закрыл эмодзи, "чтобы не сглазили".
По информации СМИ, новую девушку Игоря Пустовита зовут Лина, ей 23 года. Новоиспеченная пара ранее уже отдыхала в Испании. А сейчас в Instagram девушка постит фото из Афин.
В июне этого года Саша Пустовит дала интервью Маше Ефросининой, где рассказала о своей "счастливой жизни". Через два дня она объявила, что разводится с супругом Игорем Пустовитом. У супругов есть двое маленьких сыновей.
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