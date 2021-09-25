Ігор Пустовіт засвітив на фото нову дівчину. Хто вона і як виглядає

Ігор Пустовіт показав на фото свою нову дівчину / Фото: instagram.com/pustovit

Ще під час інтерв'ю Ігор Пустовіт розповідав, що у нього нові стосунки, в яких він щасливий. Блогер зізнався, що його колишня дружина – Саша Пустовіт – ображала його в ліжку, хоча сама вона публічно заявила, що страждала від принижень Ігоря.

Цього літа інфлюенсери Саша та Ігор Пустовіт оголосили про розлучення. У обох нові стосунки. І якщо Саша приховує свого хлопця, то Ігор все ж показує підписникам нову дівчину.

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В сторіс Ігор Пустовіт опублікував спільний кадр з шатенкою в купальнику – пара зараз відпочиває в Греції. Обличчя дівчини блогер закрив емодзі, "Щоб не наврочили".

Ігор Пустовіт з новою дівчиною / Фото: instagram.com/stories/pustovit

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За інформацією ЗМІ, нову дівчину Ігоря Пустовіта звуть Ліна, їй 23 роки. Новоспечена пара раніше вже відпочивала в Іспанії. А зараз в Instagram дівчина постить фото з Афін.

У червні цього року Саша Пустовіт дала інтерв'ю Маші Єфросиніній, де розповіла про своє "щасливе життя". Через два дні вона оголосила, що розлучається з чоловіком Ігорем Пустовітом. У подружжя є двоє маленьких синів.

Ігор і Саша Пустовіти з дітьми / Фото: instagram.com/sashaabo

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