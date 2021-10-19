Имя сына принца Гарри и Меган Маркл стало одним из самых популярных в Британии

Меган Маркл с принцем Гарри и их сыном Арчи / Фото: Getty Images

Имя первенца Меган Маркл и принца Гарри впервые попало в список самых популярных имен Британии. Арчи поднялось в списке детских имен с 19-го на девятое. Об этом пишет People.

Отмечается, что сейчас молодые родители называют детей более современными и сокращенными именами.

Реклама

Арчи впервые вошел в десятку лучших имен для мальчиков, благодаря более молодым матерям, и связи с королевской семьей, – сказано на сайте.

Принц Гарри с Меган Маркл и сыном Арчи / Фото: Getty Images

Не теряют своей популярности в Британии имена Джордж и Гарри.

Напомним, ранее дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма признали самым богатым ребенком в мире. Состояние дочери принцессы Шарлотты оценили в пять миллиардов долларов. В рейтинге самых богатых детей попали и сыновья герцогов Кембриджских. Состояние принца Джорджа составляет три миллиарда долларов, а маленького принца Луи – один миллиард.

Реклама

Другие новости о королевской семье: