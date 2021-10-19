Ім'я сина принца Гаррі і Меган Маркл стало одним з найпопулярніших в Британії

Меган Маркл з принцом Гаррі та їхнім сином Арчі / Фото: Getty Images

Ім'я первістка Меган Маркл і принца Гаррі вперше потрапило в список найпопулярніших імен Британії . Арчі піднялося в списку дитячих імен з 19-го на дев'яте. Про це пише People.

Зазначається, що зараз молоді батьки називають дітей більш сучасними і скороченими іменами.

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Арчі вперше увійшов в десятку кращих імен для хлопчиків, завдяки більш молодим матерям, і зв'язку з королівською родиною, – сказано на сайті.

Принц Гаррі з Меган Маркл та сином Арчі / Фото: Getty Images

Не втрачають своєї популярності в Британії імена Джордж і Гаррі.

Нагадаємо, раніше дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма визнали найбагатшим дитиною в світі . Статок дочки принцеси Шарлотти оцінили в п'ять мільярдів доларів . У рейтингу найбагатших дітей потрапили і сини герцогів Кембриджських. Статок принца Джорджа становить три мільярди доларів, а маленького принца Луї – один мільярд.

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