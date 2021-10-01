Известная певица проговорилась о проблемах со здоровьем у Королевой

Наташа Королева в программе "Секрет на миллион" заявила, что у нее есть внебрачная двухлетняя дочь в США. Она помогла своему другу нетрадиционной ориентации стать отцом. Многие не верят в эту историю и считают, что певица все придумала ради пиара.

Директор Наташи Королевой уже пожаловалась, что певица столкнулась с травлей в Сети после признания о внебрачной дочери. Всю появившуюся информацию в СМИ она назвала ложью. Друзья певицы уверяют, у Наташи Королевой есть дочь в США и она с ней по видится.

Реклама

Наташа Королева с внебрачной дочерью / Фото: Скриншот из YouTube

Певица Азиза тоже не сомневается в правдивости истории. В эфире программы "Пусть говорят" она даже рассказала о проблемах со здоровьем у Королевой после заморозки яйцеклеток.

Для того, чтобы дать яйцеклетку, надо пройти много процедур. Это опасно для всех, кто проходит процедуру. У Наташи, когда она замораживала яйцеклетки, она проходила очень серьезную процедуру, и у нее уже тогда пошатнулась и нервная система, и гормональная – заявила певица.

Реклама

Наташа Королева и ее представители никак не прокомментировала слова Азизы.

Дочь Наташи Королевой

По словам певицы, она помогла своему хорошему знакомому стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства. Девочка родилась в США в ноябре 2019 года.

Наташа Королева с дочкой в США / Фото: Скриншот из YouTube

Перед рождением малышки Наталья подписала документы и отказалась от права называть себя матерью. Когда девочке исполнится 16 лет, она сможет узнать правду о своей маме.

За рождение малышки певица получила 50 биткоинов – примерно два миллиона долларов.

Многие сомневаются в правдивости всей этой истории.Профайлеры ставят под сомнения версию, что якобы родственники Наташи Королевой не знали о рождении девочки. А СМИ выяснили, что на фото, которые певица предоставила в качестве доказательств – не дочь Королевой, а сын ее подруги.

Другие новости о певице: