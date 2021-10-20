Как Максим Галкин выглядит без фильтров и профессионального света – честное фото

Максим Галкин показал фото без фильтров / Фото: instagram.com/maxgalkinru
Алла Пугачева не боится публиковать у себя в Instagram фото без фильтров. Ее супруг Максим Галкин решил последовать примеру жены. У себя в соцсетях он показал, как выглядит без фильтров, фотошопа и профессионального света.
Осень. Бодримся – подписал снимок Галкин
В комментариях многие подписчики отметили, что артист выглядит уставшим.
- "А в глазах читается – не будить до весны"
- "Максим, ощущение, что бодришься через силу"
- "А где бодрость?"
Напомним, ранее Максима Галкина раскритиковали в Сети из-за использования фильтров, но юморист не растерялся.
К слову, Галкин не из тех звезд, кто часто публикует селфи. Он чаще делится моментами семейной жизни и фото и видео их с Аллой Пугачевой двойняшек – Гарри и Лизой. Поклонники всегда рады новым публикациям юмориста. Например, недавно в Сети оценили таланты малышей.
Другие новости о звездах:
- Собчак высмеяла людей, критикующих скульптуру в Москве и задела Галкина. Он ответил.
- Дети Пугачевой и Галкина все больше похожи на Аллу Борисовну – смотрите фото