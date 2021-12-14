Как Мисс Вселенная Харнааз Сандху выглядела в юности: фото модели

Как Мисс Вселенная-2021 выглядела в юности

Девушка совсем недавно стала обладательницей заветной короны конкурса "Мисс Вселенная-2021" и теперь к ней приковано внимание поклонников со всех стран мира.

О том, что известно об индийской актрисе и модели Харнааз Сандху мы уже писали ранее, а теперь давайте посмотрим, как будущая Мисс Вселенная выглядела в юности.

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Девушка хранит на своей странице в социальных сетях старые фото, на которых она еще совсем юная девочка. Фото были опубликованы еще в 2017 году, а это значит, что на них Харнааз всего 16-17 лет.

Фото – instagram.com/harnaazsandhu_03

Уже тогда будущая модель имела все данные, чтобы получить корону Мисс Вселенной. От природы у девушки стройная фигура и роскошные длинные волосы.

Фото – instagram.com/harnaazsandhu_03

Сложно поверить, но в юности над девушкой нередко издевались и дразнили. Как рассказала 21-летняя Мисс Вселенная, она хорошо знает, что такое буллинг, из-за этого Харнааз не может назвать себя очень общительной.

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