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Как носить черное платье из кожи: пример от Насти Каменских

Инна Петрова
26 сентября, 11:17
Певица надела короткое платье с длинными рукавами, которое полностью закрывает верх, и делает акцент на ногах. Смотрите идеальный лук от NK

Настя Каменских очаровала подписчиков новым образом / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских, которая недавно спела с Любовью Успенской на ее концерте, показала фолловерам идеальный аутфит на осень. Черное платье подчеркнуло объемные формы NK, что создает одновременно лаконичный и сексуальный образ.

Снимками Каменских поделилась в Instagram-профиле, сообщив, что "Пантера вернулась".

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Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

Instagram-профиле<" data-captioned width="400" height="400" layout="responsive">

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Подписчики Насти расщедрились на комплименты в комментариях:

  • "Шикарные бедра"
  • "Красивая"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

  • "Вот это женщина"
  • "Богиня"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

  • "Нереально шикарная"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Как вам платье Насти?

Недавно певица Любовь Успенская дала сольный концерт в Киеве, который прошел с аншлагом. После выступления она заглянула в гости к Потапу и Насте Каменских.

За столом они пели украинские песни "Черемшина", "Пісня про рушник". Видео со звездных посиделок появилось в фан-аккаунте Каменских.

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

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