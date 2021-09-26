Як носити чорну сукню зі шкіри: приклад від Насті Каменських

Настя Каменських зачарувала підписників новим образом / Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменських, яка нещодавно заспівала з Любов'ю Успенською на її концерті, показала фоловерам ідеальний аутфіт на осінь. Чорна сукня підкреслила об'ємні форми NK, що створює одночасно лаконічний і сексуальний образ.
Знімками Каменських поділилася в Instagram-профілі, повідомивши, що "Пантера повернулася".
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Підписники Насті розщедрилися на компліменти в коментарях:
- "Шикарні стегна"
- "Красива"
- "Оце жінка"
- "Богиня"
- "Нереально шикарна"
Нещодавно співачка Любов Успенська дала сольний концерт в Києві, який пройшов з аншлагом. Після виступу вона заглянула в гості до Потапа та Насті Каменських.
За столом вони співали українські пісні "Черемшина", "Пісня про рушник". Відео зі зіркових посиденьок з'явилося в фан-акаунті Каменських.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:
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