Как раньше уже не будет: Максим Галкин опубликовал первое видео из Израиля

Максим Галкин впервые после слухов о переезде опубликовал видео из Израиля / Фото: instagram.com/maxgalkinru

По информации российских СМИ, Максим Галкин и Алла Пугачева уже занялись оформлением гражданства Израиля и ищут школу для Гарри и Лизы. Юморист после всех слухов опубликовал первое видео в Instagram.

Он рассказал, что пока в его соцсетях не стоит ждать новых видео с двойняшками.

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Меня просят мои уважаемые подписчики вести соцсети так, как это было раньше: с забавными видео с детьми, с юмористическим контентом. Я не вижу никакой душевной и моральной возможности это делать. Поэтому пока что прежними мои соцсети не будут.

Галкин призвал не верить всему, что пишут в России о нем и его семье. Также в Stories юморист впервые за долгое время анонсировал концерты, но состоятся они в Израиле.

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Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин находятся в Кейсарии, где живут известные израильские адвокаты и телезвезды. Пара арендует там дом. Певица уверяла, что надолго за границей не задержится и вскоре вернется в Россию, но похоже, пока эти планы откладываются.

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К слову, Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. После этого концерты юмориста стали запрещать в России, а также его хотят лишить государственных званий и наград.

Сам Галкин не намерен отказываться от своих слов в поддержку Украины. На критику подписчиков он отвечает, что имеет право на свое мнение, даже если оно не нравится государству.

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