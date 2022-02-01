Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✌ Переговоры Джонсона и Зеленского 🔦 Обыск у Коболева ⛔ Кровавые "протесты" 📋 Как подготовиться к ЧС
Поиск на segodnya.ua

Рианна беременна

Суицид Мисс США

Эктор о сексе

Саниной плохо

Чарльз испугался

Мужчины Няни Вики
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Галкин умилил Сеть архивным видео двойняшек: "Достойная смена растет Алле Борисовне"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 февраля, 16:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Юморист часто публикует фото и видео Гарри и Лизы. Под каждой новой публикацией за несколько минут появляется огромное количество комментариев – публика определенно любит двойняшек Максима Галкина и Аллы Пугачевой
Максим Галкин показал архивное видео Лизы и Гарри
Максим Галкин показал архивное видео Лизы и Гарри / Фото: instagram.com/maxgalkinru

На это раз Максим Галкин, который недавно рассказал о воспитании Гарри и Лизы, решил порадовать поклонников видео из домашнего архива.

У себя в Instagram юморист показал видео, как их с Аллой Пугачевой дети играют.

Реклама

Различия в грузовых и пассажирских перевозках . Гарику и Лизе здесь 4 года, – подписал видео Максим Галкин.

В комментариях подписчики в очередной раз хвалили двойняшек. Некоторые отметили, что Лиза растет настоящей артисткой.

  • "Прелесть"
  • "Это супер"
  • "Какие они славные"
  • "Золотые дети. Идеальное воспитание. Спасибо за ваши видео. Смотришь на таких детей и нарадоваться не можешь"
  • "Лиза прирожденная звезда. Достойная смена растет Алле Борисовне. Здоровья и счастья вашей семье"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых паре родила суррогатная мать. Малышам с юных лет дают лучшее образование. Они играют на музыкальных инструментах и знают английский и французский языки. Поклонники пары отмечают, что Лиза и Гарри очень артистичны.

Реклама

Ранее Кристина Орбакайте рассказала, что ее дочь Клавдия Земцова хочет стать певицей. Сейчас звездная наследница занимается вокалом с преподавателем. Как поет внучка Аллы Пугачевой – смотрите в нашей материале.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
"Океан Ельзи" - про весну
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
YouTube stars
Самые высокооплачиваемые YouTube-звезды (Forbes)
1
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
1 февраля. Александр Селькирк. Ровно 313 лет назад британский парусник "Герцог" под командованием второго капитана Томаса Довера обнаружил на одном из островов архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане шотландского моряка…
История дня - за минуту
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

Моя иммиграция в Украину была политической, поэтому эти документы было практически невозможно получить

Цитата на segodnya.ua
Алексей Суханов Ведущий ток-шоу "Говорить Україна"
Алексей Суханов - гражданин Украины

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять