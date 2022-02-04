Маша Полякова снялась в провокационной фотосессии: вспоминаем и другие ее дерзкие образы

Дочь Оли Поляковой снова обратила на себя внимание поклонников, снявшись в дерзкой фотосессии

Маша Полякова снова заставила всех о себе говорить / Фото: Instagram/mashapolyakova

На своей странице в Инстаграм 16-летняя Маша Полякова поделилась кадрами из своей новой фотосессии. Как обычно, фото дочери Оли Поляковой вызвали небывалый резонанс. Чтобы увидеть больше фото, листайте карусель.

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Судя по комментариям, большинству фанатов понравилась фотосессия, кто-то сравнил девушку даже с Моникой Беллуччи. Были и те, кто назвал кадры слишком вульгарными.

Но Маша Полякова не из тех, кто слушает хейтеров, а публикует то, что ей нравится. Предлагаем вам вспомнить и другие дерзкие образы дочери Поляковой.

Девушка не стесняется показывать поцелуи с парнем.

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Маша Полякова с парнем / Фото: instagram.com/mashapolyakova

И стилизованные съемки.

Дочь Поляковой с парнем / Фото: instagram.com/mashapolyakova

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В неожиданном образе с эльфийскими ушками.

Маша любит эпатировать / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Фото в купальнике – святое дело на отдыхе.

Маша часто публикует фото в купальнике / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Девушка любит фотографироваться / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Мы уверены, вскоре харизматичная красотка снова порадует всех новыми кадрами, а значит, следите за обновлениями.

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