Маша Полякова снялась в провокационной фотосессии: вспоминаем и другие ее дерзкие образы

Дочь Оли Поляковой снова обратила на себя внимание поклонников, снявшись в дерзкой фотосессии
Маша Полякова снова заставила всех о себе говорить / Фото: Instagram/mashapolyakova
На своей странице в Инстаграм 16-летняя Маша Полякова поделилась кадрами из своей новой фотосессии. Как обычно, фото дочери Оли Поляковой вызвали небывалый резонанс. Чтобы увидеть больше фото, листайте карусель.
Судя по комментариям, большинству фанатов понравилась фотосессия, кто-то сравнил девушку даже с Моникой Беллуччи. Были и те, кто назвал кадры слишком вульгарными.
Но Маша Полякова не из тех, кто слушает хейтеров, а публикует то, что ей нравится. Предлагаем вам вспомнить и другие дерзкие образы дочери Поляковой.
Девушка не стесняется показывать поцелуи с парнем.
Маша Полякова с парнем / Фото: instagram.com/mashapolyakova
И стилизованные съемки.
Дочь Поляковой с парнем / Фото: instagram.com/mashapolyakova
В неожиданном образе с эльфийскими ушками.
Маша любит эпатировать / Фото: instagram.com/mashapolyakova
Фото в купальнике – святое дело на отдыхе.
Маша часто публикует фото в купальнике / Фото: instagram.com/mashapolyakova
Девушка любит фотографироваться / Фото: instagram.com/mashapolyakova
Мы уверены, вскоре харизматичная красотка снова порадует всех новыми кадрами, а значит, следите за обновлениями.
Также голосуйте, на кого больше похож сын Потапа и Ирины Горовой.
Ирина Майстренко
Редактор Звезды Сегодня
Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года. Больше статей автора