Какие отношения у двойняшек Дженнифер Лопес с детьми Бена Аффлеком на самом деле

Инсайдеры рассказали, ладят ли дети Бена Аффлека с двойняшками Джей Ло / Фото: Getty Images, jenniferlopezfans.com/

В окружении пары уже говорят о возможной помолвке голливудской пары. По информации источников, дети Аффлека и двойняшки Лопес не против такого развития событий.

Отмечается, что дети актрисы Макс и Эмми подружились с детьми Аффлека – 15-летней Вайолет, 12-летней Серафиной и 9-летним Самуэлем.

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Дети Бена очень любят Джен, а ее дети любят Бена. Он невероятен рядом с ними и заставляет их всех смеяться. Их дети тоже любят друг друга. Они оба счастливы, что все так складывается, – цитирует инсайдера Marie Clarie.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек с детьми на прогулке / Фото: jenniferlopezfans.com/

К слову, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек с детьми не раз попадали в поле зрения папарацци.

Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х, начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась. Тогда говорили, что излишнее внимание журналистов и папарацци к паре очень не нравилось Бену. Бывший менеджер певицы Роб Шутер, который работал с ней с 2003 по 2005 год, причиной разрыва пары назвал алкогольную зависимость Бена Аффлека.

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Первые слухи о воссоединении голливудских звезд появились весной 2021 года, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Ранее Бен Аффлек растрогал Джей Ло особенным подарком ко Дню влюбленных.

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