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В окружении Джей Ло и Бен Аффлек заговорили о помолвке пары

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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16 февраля, 07:51
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С тех пор как Дженнифер Лопес и Бен Аффлек объявили о воссоединении, в Сети регулярно ходят слухи о скорой свадьбе голливудских звезд
Инсайдер поделился новыми подробностями об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
Инсайдер поделился новыми подробностями об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека / Фото: Getty Images

В своих интервью Дженнифер Лопес и Бен Аффлек признаются, сейчас они очень счастливы, но делиться подробностями своей личной жизни не собираются. В окружении пары не исключают, что скоро может состояться помолвка Аффлека и Лопес.

Бен и Джен так влюблены. Их близкие не удивятся, если Бен сделает предложение, – цитирует инсайдера Entertainment Tonight

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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К слову, на днях Джей Ло в эфире на радио Heart FM рассказала, что хотела бы предложение руки и сердца в приватной обстановке.

Я действительно считаю, что предложение — это своего рода священная интимная вещь, которая должна быть только между двумя людьми. Если вы собираетесь посвятить свою жизнь друг другу, это большое дело, – поделилась артистка.

Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х, начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась. Тогда говорили, что излишнее внимание журналистов и папарацци к паре очень не нравилось Бену. Бывший менеджер певицы Роб Шутер, который работал с ней с 2003 по 2005 год, причиной разрыва пары назвал алкогольную зависимость Бена Аффлека.

Первые слухи о воссоединении голливудских звезд появились весной 2021 года, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Ранее Бен Аффлек растрогал Джей Ло особенным подарком ко Дню влюбленных.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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