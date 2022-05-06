Kalush Orchestra останется за границей после Евровидения-2022? Фронтмен раскрыл все карты группы

Олег Псюк рассказал, как музыканты будут действовать дальше после "Евровидения" / Фото: kalush.official

"Евровидение-2022" не за горами, поэтому все участники соревнований, в том числе представители Украины – хип-хоп-группа Kalush Orchestra активного готовится к конкурсу и ежедневно репетирует.

Во время одной из пресс-конференции в Турине фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк рассекретил планы коллектива после выступления на "Евровидении-2022". Как объяснил солист, все музыканты вернутся в Украину.

Реклама

Один из участников нашей группы сейчас остался на войне, и он защищает Киев. А мы здесь представляем интересы каждого украинца. Конечно, после окончания "Евровидения" мы возвращаемся в Украину. У нас спецразрешение на выезд до конца конкурса. Мы сразу возвращаемся, и будем заниматься каждый своими делами, – объяснил Псюк.

Как добавил лидер группы, на Родине он занимается волонтерской деятельностью – помогает украинцам с жильем, лекарствами и транспортом.

У меня, например, есть волонтерская организация. Нас 35 человек. Мы помогаем людям с жильем, транспортом, лекарством. Таким образом, мы каждый день помогаем очень многим людям Украины, волонтерим, – заявил артист.

Отметим, что "Евровидение-2022" еще не стартовало, а у зрителей уже появилось ТОП-5 любимцев. Кто они – читайте в материале.

Также напомним, будет объявлять результаты голосования от Украины на песенном конкурсе солистка группы Gо_A Екатерина Павленко.