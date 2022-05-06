Kalush Orchestra залишиться за кордоном після Євробачення-2022? Фронтмен розкрив усі карти гурту

Олег Псюк сказав, як музиканти діятимуть далі після "Євробачення" / Фото: kalush.official

"Євробачення-2022" не за горами, тому всі учасники змагань, зокрема й представники України – хіп-хоп-гурт Kalush Orchestra активного готується до конкурсу та щодня репетирує.

Під час однієї з пресконференції у Турині фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк розсекретив плани колективу після виступу на "Євробаченні-2022". Як пояснив соліст, усі музиканти повернуться до України.

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Один із учасників нашого гурту зараз залишився на війні, і він боронить Київ. А ми тут представляємо інтереси кожного українця. Звичайно, після закінчення "Євробачення" ми повертаємося в Україну. У нас спецдозвіл на виїзд до кінця конкурсу. Ми одразу повертаємося і кожен робитиме свої справи, – пояснив Псюк.

Як додав лідер гурту, на Батьківщині він займається волонтерською діяльністю – допомагає українцям з житлом, ліками та транспортом.

У мене, наприклад, є волонтерська організація. Нас 35 людей. Ми допомагаємо людям з житлом, транспортом, ліками. Таким чином ми щодня допомагаємо дуже багатьом людям України, волонтеримо, – заявив артист.

Зазначимо, що "Євробачення-2022" ще не стартувало, а у глядачів вже є ТОП-5 улюбленців. Хто вони – читайте у матеріалі.

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Також нагадаємо, оголошуватиме результати голосування від України на пісенному конкурсі солістка гурту Gо_A Катерина Павленко.