Kalush Orchestra в финале Евровидения-2022: Пожалуйста, помогите Украине! Мариуполь! Помогите "Азовстали"!

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Прямо сейчас Kalush Orchestra в прямом эфире Евровидения-2022 не только разорвали весь зал своим выступлением, но и сделали важное заявление о войне в Украине.

Пожалуйста, помогите Украине! Мариуполь! Помогите "Азовстали"! Сейчас! – заявил со сцены фронтмен группы Олег Псюк.

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Несмотря на то, что перед началом конкурса многие предупреждали о том, что участники не могут никак комментировать политическую ситуацию в мире, Kalush Orchestra нарушили все правила! Музыканты услышали все просьбы обращенные к ним от народа Украины и все же сказали такие важные для всех слова!

Скриншот из видео

Перед началом конкурса директор Kalush Orchestra, Николай Кучерявый, заявлял, что коллективу строго запретили упоминать войну в Украине.

Теперь все зрители замерли в ожидании, как же на громкое высказывание украинцев отреагируют в оргкомитете "Евровидения". Еврофаны опасаются, что после нарушения правил европейского конкурса Украину могут попросту дисквалифицировать и оштрафовать.

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Напомним, что за несколько часов до начала конкурса букмекеры пророчили Украине рекордную вероятность победы в песенном конкурсе "Евровидение-2022".