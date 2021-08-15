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Катя Царик назвала претензии Бужинской по поводу концерта ко Дню Независимости выдумкой

Инна Петрова
15 августа, 09:55
Режиссер праздничного шоу утверждает, что не говорила ничего из того, что озвучила в недавнем интервью Бужинская

Катя Царик прокомментировала слова Кати Бужинской о концерте ко Дню Независимости / Фото: instagram.com/katyatsarik

Накануне Екатерина Бужинская заявила, что ее "вычеркнули" из истории украинской музыки, не пригласив участвовать в концерте ко Дню Независимости Украины на НСК "Олимпийский".

По словам певицы, она обращалась к режиссеру шоу с просьбой включить песню "Україна – це ми!" в программу, но певице отказали, а еще попросили "не морочить голову",

Катя Царик прояснила ситуацию, прокомментировав слова певицы.

28 июля я получила от нее сообщение в мессенджере о том, что она сожалеет, что ее песня не прозвучит на концерте ко Дню Независимости. На что Екатерина не получила никакого ответа. Поэтому ее слова о том, что я просила не морочить голову и все решено – абсолютная выдумка, – говорит Катя Царик в комментарии Life Сегодня.

Режиссер объяснила, что они с командой выбирали для концерта именно те песни, которые будут понятны любому украинцу.

24 августа прозвучат песни, которые творили историю нашей страны, которые можно назвать знаковыми и действительно легендарными.

Кто будет участвовать в концерте

  • Сергей Бабкин
  • Ирина Билык
  • Олег Винник
  • Братья Гадюкины
  • Валентин Дитюк
  • Тина Кароль
  • Нина Матвиенко
  • Арсен Мирзоян
  • Наталья Могилевская
  • Людмила Монастырская
  • Океан Ельзи
  • Виктор Павлик
  • Тарас Петриненко
  • Оля Полякова
  • Александр Пономарев
  • Руслана
  • Потап
  • София Ротару
  • СКАЙ
  • СКРЯБИН
  • Кристина Соловий
  • BRUTTO
  • DOROFEEVA
  • DZIDZIO
  • JАMALA
  • KAZKA
  • MONATIK
  • MOZGI
  • Go_A
  • TAYANNA
  • VERKA SERDUCHKA
  • Kyiv Symphony Orchestra
  • Национальный академический ансамбль им. П. Вирского.

Смотрите, как в прошлом году ко Дню Независимости снимали концерт, который готовил телеканал "Украина":

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