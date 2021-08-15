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Катя Царик назвала претензії Бужинської стосовно концерту до Дня Незалежності вигадкою

Інна Петрова
15 серпня, 09:55
Режисерка святкового шоу стверджує, що не говорила нічого з того, що озвучила в недавньому інтерв'ю Бужинська

Катя Царик прокоментувала слова Каті Бужинської про концерт до Дня Незалежності / Фото: instagram.com/katyatsarik

Напередодні Катерина Бужинська заявила, що її "викреслили" з історії української музики, не запросивши брати участь в концерті до Дня Незалежності України на НСК "Олімпійський".

За словами Бужинської, вона зверталася до режисерки шоу з проханням включити пісню "Україна – це ми!" в програму, та співачці відмовили, а ще попросили "не морочити голову",

Катя Царик прояснила ситуацію, прокоментувавши слова артистки.

28 липня я отримала від неї повідомлення в месенджері про те, що вона шкодує, що її пісня не прозвучить на концерті до Дня Незалежності. На що Катерина не отримала жодної відповіді. Тому її слова про те, що я просила не морочити голову і все вирішено – абсолютна вигадка, – говорить Катя Царик в коментарі Life Сьогодні.

Режисерка пояснила, що вони з командою вибирали для концерту саме ті пісні, які будуть зрозумілі будь-якому українцю.

24 серпня прозвучать пісні, які творили історію нашої країни, які можна назвати знаковими і дійсно легендарними, – додала Царик.

Хто братиме участь у концерті

  • Сергій Бабкін
  • Ірина Білик
  • Олег Винник
  • Брати Гадюкіни
  • Валентин Дитюк
  • Тіна Кароль
  • Ніна Матвієнко
  • Арсен Мірзоян
  • Наталя Могилевська
  • Людмила Монастирська
  • Океан Ельзи
  • Віктор Павлік
  • Тарас Петриненко
  • Оля Полякова
  • Олександр Пономарьов
  • Руслана
  • Потап
  • Софія Ротару
  • СКАЙ
  • СКРЯБІН
  • Христина Соловій
  • BRUTTO
  • DOROFEEVA
  • DZIDZIO
  • JАMALA
  • KAZKA
  • MONATIK
  • MOZGI
  • Go_A
  • TAYANNA
  • VERKA SERDUCHKA
  • Kyiv Symphony Orchestra
  • Національний академічний ансамбль ім. П. Вірського.

Дивіться, як минулого року до Дня Незалежності знімали концерт, який готував телеканал "Україна":

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