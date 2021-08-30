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Ближе к королеве: принц Уильям и Кейт Миддлтон переедут в Виндзор

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
30 августа, 06:30
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Герцоги Кембриджские готовы попрощаться с Кенсингтонским дворцом и переехать на новое место. Их выбор пал место недалеко от Ее Величества
Кейт Миддлтон и принц Уильям переедут к королеве
Кейт Миддлтон и принц Уильям переедут к королеве / Фото: Getty Images, Wikipedia

Сперва Елизавета II лишила принца Гарри важной для него должности и доверила ее Кейт Миддлтон, а теперь королева будет делить с Кейт и Уильямом Виндзор. По крайней мере так считают инсайдеры The Daily Mail.

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Елизавета II
Елизавета II / Фото: Getty Images

Кейт и Уильям готовы переезжать. Они присматриваются к вариантам проживания в районе, подходящем для их троих детей и, вероятно, могут остановиться в Форт Бельведере, расположившемся в южной части Большого Виндзорского парка.

Сейчас герцоги Кембриджские живут в Кенсингтонском дворце и загородном доме в Норфолке.

Виндзор — идеальный для них вариант. Поэтому они ищут жилье именно в этом районе, — сообщил источник издания.

Переезд пары в Виндзор приблизит их к Елизавете II, а та сможет чаще видеться со своими правнуками – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

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В мае принцессе Шарлотте исполнилось 6 лет и в Сети появился ее новый портрет.

Дочь Кейт и Уильяма часто сравнивают с королевой Елизаветой II – поклонники королевской семьи считают, что Шарлотта очень похожа на свою прабабушку.

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Кто и зачем хотел отравить старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон – смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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