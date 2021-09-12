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Ким Кардашьян испугала Сеть нарядом от Balenciaga (фото)

Инна Петрова
12 сентября, 13:04
Звезда семейства Кардашьян появилась в Нью-Йорке в total black аутфите и кожаной балаклаве. Ким выглядит как персонаж из сериала "Американская история ужасов"

Ким Кардашьян вышла в свет в балаклаве от Balenciaga / Фото: instagram.com/kimkardashian

На своей странице в Instagram Ким Кардашьян опубликовала несколько фото, сделанных по прибытию в Нью-Йорк. Если вы видели первый сезон сериала "Американская история ужасов", то аутфит звезды вам точно напомнил одного из персонажей шоу.

На Ким черный плащ Balenciaga, высокие сапоги, перчатки и балаклава. Разбавила этот мрачный лук блестяшая сумочка от того же бренда.

Вот тот самый персонаж, которого напоминает Кардашьян.

Кадр из первого сезона "Американской истории ужасов"

В комментариях к посту многие пишут комплименты Ким, а кто-то не понял ее выбор наряда:

  • "Ким, детка, нет, это не Американская история ужасов"
  • "Ким, черт возьми, что это"
  • "Вам нравится все подряд..."
  • "Что это такое"

Скриншот: instagram.com/kimkardashian

Скриншот: instagram.com/kimkardashian

Как вам наряд Ким?

Ранее ким Кардашьян уже примеряла похожий лук для рекламы нового альбома своего бывшего мужа Канье Уэста – Donda.

В начале этого года Ким Кардашьян подала в суд документы на развод с Канье Уэстом. В браке Ким и Канье прожили почти 7 лет.

В августе бывшие супруги решили подогреть интерес к новому альбому Уэста, породив слухи о воссоединении. Ким решила поддержать экс-супруга и приняла участие в презентации его альбома, появившись на шоу в кутюрном свадебном платье Balenciaga.

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