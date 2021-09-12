Кім Кардаш'ян злякала Мережу вбранням від Balenciaga (фото)

Кім Кардашьян вийшла в світ в Балаклаві від Balenciaga / Фото: instagram.com/kimkardashian

На своїй сторінці в Instagram Кім Кардаш'ян, яку порівнюють з Кейт Міддлтон, опублікувала кілька фото, зроблених після її прибуття до Нью-Йорку. Якщо ви бачили перший сезон серіалу "Американська історія жахів", то аутфіт зірки вам точно нагадав одного з персонажів шоу.

На Кім чорний плащ Balenciaga, високі чоботи, рукавички і балаклава. Розбавила цей похмурий лук блискуча сумочка від того ж бренду.

Ось той самий персонаж, якого нагадує Кардаш'ян.

Кадр з першого сезону "Американської історії жахів"

У коментарях до посту багато хто пище компліменти Кім, а хтось не зрозумів її вибір вбрання:

"Кім, дитинко, ні, це не Американська історія жахів"

"Кім, якого дідька, що це"

"Вам подобається все підряд..."

"Що це таке"

Скріншот: instagram.com/kimkardashian

Скріншот: instagram.com/kimkardashian

Як вам вбрання Кім? Жах Подобається!

Раніше ким Кардаш'ян вже приміряла схожий лук для реклами нового альбому свого колишнього чоловіка Каньє Веста – Donda.

На початку цього року Кім Кардаш'ян подала документи на розлучення з Каньє Вестом. У шлюбі Кім і Каньє прожили майже 7 років.

У серпні колишне подружжя вирішило підігріти інтерес до нового альбому Веста, породивши чутки про возз'єднання. Кім вирішила підтримати екс-чоловіка і взяла участь в презентації його альбому, з'явившись на шоу в кутюрній весільній сукні Balenciaga.

Кім Кардаш'ян і Каньє Вест уклали шлюб в 2014 році. До цього вони зустрічалися два роки. У Кім і Каньє четверо дітей: дочки Норт і Чикаго та сини Сейнт і Псалми.

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