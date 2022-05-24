Копирует принцессу Диану? Публика в ярости от поступка Меган Маркл

Меган Маркл снова сравнили с Леди Ди / Фото: Коллаж: Сегодня

После длительной паузы Меган Маркл и принц Гарри снова начали появляться на публике. Более того, с недавних пор внук Елизаветы II начал вливаться в светское общество Лос-Анджелеса и уже поступил в местную команду из конного поло – Los Padres. Отметим, что Гарри большую часть жизни занимался этим видом спорта вместе со своим братом Уильямом и отцом – принцем Чарльзом. Поэтому после переезда в США он не смог отказаться от любимой игры.

На недавнем матче в Санта-Барбаре герцога Сассекского сопровождала Меган Маркл. Она появилась на публике в черно-белой блузе в горох, белых шортах с высокой посадкой и в черной шляпе с широкими полями.

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Меган поддерживала мужа на игре с поло / Фото: instagram.com/matta_of_fact

Команда принца Гарри выиграла матч. Памятный трофей ребятам вручала сама Меган Маркл. Интересно, что во время вручения статуэтки герцогиня нежно поцеловала мужа в губы. И сделала она это, не стесняясь, на публику.

Принц Гарри и Меган Маркл

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В Сети сразу сравнили такой жест с поцелуем принца Чарльза и принцессы Дианы, когда Леди Ди также вручала мужу кубок после игры в поло в Виндзоре 1985 года.

Принц Чарльз и принцесса Диана в 1985 году / Фото: Getty Images

Хейтеры обвинили Меган в игре на публику и подражании принцессе Уэльской:

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Фейковые эмоции для камеры.

Когда ты пытаешься быть Дианой, но не можешь.

Когда все фальшиво и вынужденно.

Снова копирует его маму. Выглядит жалко.

Скриншот Instagram

Но все же отметим, что поцелуй Меган и Гарри выглядит страстным и искренним, а вот у Чарльза и Дианы – отстраненный и напряженный.

Напомним, что осенью прошлого года Меган Маркл также раскритиковали после того, как она вышла в свет в платье с глубоким декольте.

Кстати, скоро герцоги Сассекские прилетят в Лондон на празднование юбилея правления Ее Величества. Пока неизвестно, в каких мероприятиях супруги примут участие, но они точно не появятся на балконе Букингемского дворца с другими членами королевской семьи.