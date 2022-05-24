Копіює принцесу Діану? Публіка в люті від вчинку Меган Маркл

Меган Маркл знову порівняли з Леді Ді / Фото: Колаж: Сьогодні
Після тривалий паузи Меган Маркл та принц Гаррі знову почали з'являтися на публіці. Ба більше, з нещодавніх пір онук Єлизавети ІІ почав вливатись у світське суспільство Лос-Анджелеса і вже вступив до місцевої команди з кінного поло – Los Padres. Зазначимо, Гаррі більшу частину життя займався цим видом спорту разом зі своїм братом Вільямом та батьком – принцом Чарльзом. Тож після переїзду до США він не зміг відмовитися від улюбленої гри.
На нещодавньому матчі в Санта-Барбарі герцога Сассекського супроводжувала Меган Маркл. Вона з'явилася на публіці у чорно-білій блузі в горох, білих шортах з високою посадкою та у чорному капелюсі з широкими крисами.
Команда принца Гаррі виграла матч. Пам'ятний трофей хлопцям вручала сама Меган Маркл. Цікаво, що під час вручення статуетки герцогиня ніжно поцілувала чоловіка у губи. І зробила вона це, не соромлячись, на публіку.
У Мережі одразу порівняли такий жест з поцілунком принца Чарльза та принцеси Діани, коли Леді Ді також вручала чоловіку кубок після гри в поло у Віндзорі 1985 року.
Хейтери звинуватили Меган у грі на публіку та в наслідуванні принцеси Уельської:
- Фальшиві емоції для камери.
- Коли ти намагаєшся бути Діаною, але не можеш.
- Коли все фальшиво і вимушено.
- Знову копіює його маму. Виглядає жалюгідно.
Та все ж зазначимо, що поцілунок Меган та Гаррі виглядає палким і щирим, а от у Чарльза та Діани – відсторонений та напружений.
Зазначимо, що восени минулого року Меган Маркл також розкритикували після того, як вона вийшла у світ у сукні з глибоким декольте.
До речі, незабаром герцоги Сассекські прилетять до Лондона на святкування ювілею правління Її Величності. Наразі невідомо, в яких заходах подружжя візьме участь, але вони точно не з'являться на балконі Букінгемського палацу з іншими членами королівської родини.