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Фото дня: принца Гарри застали полуобнаженным в Калифорнии

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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11 мая, 12:41
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37-летний герцог Сассекский готовился к матчу с поло, но он не учел тот нюанс, что его с легкостью могли сфотографировать
Папарацци поставили принца Гарри в неловкое положение
Папарацци поставили принца Гарри в неловкое положение / Фото: Getty Images, instagram.com/meghan_harry_rus

До начала игры принц Гарри, который продолжает курс психотерапии ради Меган Маркл, решил нанести на тело солнцезащитный крем, чтобы не обгореть. Для этого ему нужно было приподнять футболку.

Бдительные фотожурналисты поймали тот момент, когда Гарри обнажил грудь и живот, а помощник наносил ему солнцезащитный крем на спину. Соответствующие фото топлес внука Елизаветы II быстро разлетелись в Сети.

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Внука Елизаветы II застали почти топлес
Внука Елизаветы II застали почти топлес / Фото: instagram.com/meghan_harry_rus

Поклонники герцога Сассекского уже успели оценить его фигуру. Так, одни восхищаются телосложением Гарри, другие же шутят, мол ему следует тщательнее следить за собой.

Отметим, что игра с поло прошла в Санта-Барбаре, штат Калифорния. До начала матча принц провел разминку вместе с тренером. И конечно же, кадры зарядки также попали в объект папарацци.

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Принц разминается перед матчем
Принц разминается перед матчем / Фото: instagram.com/meghan_harry_rus

Несколько дней назад принц Гарри уже играл в поло в Санта-Барбаре. Тогда вместе с ними была его жена Меган Маркл. Она общалась с друзьями и болела за мужа.

Гарри вместе с Меган на игре с поло в Санта-Барбаре
Гарри вместе с Меган на игре с поло в Санта-Барбаре / Фото: instagram.com/meghan_harry_rus

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Кстати, Гарри подписался на целый сезон поло, но возьмет перерыв, чтобы приехать в Великобританию на юбилей правления своей бабушки.

Месяц назад принц Гарри и Меган Маркл приезжали в Нидерланды с рабочим визитом. Это был первый их официальный выход в свет после продолжительной паузы.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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