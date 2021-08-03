В Сети оценили танцевальный баттл дочерей Орбакайте и Пугачевой: Какой талант

Максим Галкин порадовал своих фолловеров новыми видео с дочкой Лизой и внучкой Аллы Пугачевой. В очередной раз поклонники засыпали звездных наследников комплиментами

Внучка и дочка Пугачевой покорили Сеть своими танцами / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Дочь Кристины Орбакайте, Клавдия Земцова, сейчас гостит у своей бабушки – Аллы Пугачевой. Девочка весело проводит время в гостях у певицы, играя с детьми Пугачевой и Галкина. Недавно Клавдия, Лиза и Гарри перепели один из самых популярных треков на YouTube. А сейчас звездные наследники устроили танцевальный баттл в замке Пугачевой. Певица лично оценивала танцевальные данные внучки и дочки.

Максим Галкин опубликовал в Instagram зажигательно танцы Лизы и Клавдии под песню Believer группы Imagine Dragons.

Утренняя разминка. Танцевальная импровизация.Лиза и Клава, – подписал видео юморист.

В комментариях поклонники отметили, что Лиза и Клава хорошо танцуют.

"Какой талант! Клава хорошо двигается! Но Лиза это нечто! Столько эмоций! Браво!"

"Молодцы девочки! Очень классно танцуют"

"Пластичные обе! Браво девочки!"

Таланты детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых паре родила суррогатная мать. Малышам с юных лет дают лучшее образование. Они играют на музыкальных инструментах и знают английский и французский языки. Поклонники пары отмечают, что Лиза и Гарри очень артистичны. Например, многие считают, что дочь Пугачевой будет актрисой – в Сети не раз умилялись ее актерским навыкам.

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