Кристина Орбакайте передумала давать концерты в Израиле и выступает в Питере

Кристина Орбакайте отменила концерты в Израиле / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Стоило только в Сети появится информации о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин переехали на ПМЖ в Израиль, тут же появились слухи и о переезде Кристины Орбакайте. Более того, певица планировала тур по стране со своими концертами.

Однако, похоже, что что-то пошло не так. В своем Telegram-канале Орбакайте объявила, что отменяет выступления, запланированные на май.

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Никаких подробностей об отмене или переносе шоу исполнительница фанатам пока не сообщила.

Скриншот – Telegram

Пока поклонники ждут от Орбакайте объяснений насчет израильского тура, певица дала концерт в Санкт-Петербурге. В соцсетях исполнительница поделилась видео с концерта, который состоялся 3 апреля.

Скриншот – Telegram

В это же время мать Орбакайте Алла Пугачева и Максим Галкин занимаются оформлением гражданства и намерены отдать младших детей, Гарри и Лизу, в одну из израильских школ.

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К слову, Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. После этого концерты юмориста стали запрещать в России, а также его хотят лишить государственных званий и наград.

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