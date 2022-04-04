Кристина Орбакайте передумала давать концерты в Израиле и выступает в Питере

Кристина Орбакайте отменила концерты в Израиле / Фото: instagram.com/orbakaite_k
Стоило только в Сети появится информации о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин переехали на ПМЖ в Израиль, тут же появились слухи и о переезде Кристины Орбакайте. Более того, певица планировала тур по стране со своими концертами.
Однако, похоже, что что-то пошло не так. В своем Telegram-канале Орбакайте объявила, что отменяет выступления, запланированные на май.
Никаких подробностей об отмене или переносе шоу исполнительница фанатам пока не сообщила.
Пока поклонники ждут от Орбакайте объяснений насчет израильского тура, певица дала концерт в Санкт-Петербурге. В соцсетях исполнительница поделилась видео с концерта, который состоялся 3 апреля.
В это же время мать Орбакайте Алла Пугачева и Максим Галкин занимаются оформлением гражданства и намерены отдать младших детей, Гарри и Лизу, в одну из израильских школ.
К слову, Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. После этого концерты юмориста стали запрещать в России, а также его хотят лишить государственных званий и наград.
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