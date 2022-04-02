Кристина Орбакайте уедет на ПМЖ в Израиль к матери – СМИ

В Сети есть мнения о том, что дочь Аллы Пугачевой тоже вскоре покинет РФ, как и семья ее известной мамы

В Сети говорят о переезде Кристины Орбакайте из РФ / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Сейчас активно обсуждают новости о том, что певица Кристина Орбакайте неслучайно запланировала тур в Израиле. Есть информация о том, что дочь Аллы Пугачевой намерена там остаться на более длительный период или даже на ПМЖ.

Первое выступление Орбакайте в Израиле состоится уже в начале мая, сейчас идет подготовка к поездке. Очевидно, что звезде придется вести очень много вещей, если ей придется задержаться в гостях у Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Они, кстати, сейчас заняты оформлением гражданства Израиля и устраивают детей в местную школу.

Реклама

Будет ли эта страна окончательной в плане переезда из РФ, пока неясно.

Кристина Орбакайте / Инстаграм

Отметим, что также у Кристины Орбакайте есть с мужем шикарная квартира в Майами, в одном из престижных жилых комплексов недалеко от центра города. Очевидно, певице незачем возвращаться в РФ.

К слову, недавно Алексей Панин раскрыл ориентацию рашиста Баскова.

Реклама

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!