Изменить язык на: UA На главную Сегодня
Главная Звезды Зарубежные

Кристина Орбакайте удивила Сеть кардинальной сменой имиджа (фото)

Элина Пелешенко
21 сентября, 13:46
Популярная певица Кристина Орбакайте опубликовала фото в новом образе. В Сети стали обсуждать смену имиджа

Кристина Орбакайте предстала в образе брюнетки / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Кто-то весной решается на перемены во внешности, а в семье Аллы Пугачевой решают экспериментировать осенью. Правда, Кристина Орбакайте сделала это ради роли в новом российском сериале. Певица опубликовала фото, на которых предстала в образе брюнетки. Для роли артистка надела парик.

Очень насыщенный и разнообразный выдается этот год! Я вновь на съемочной площадке — сериал „Тест на беременность", третий сезон. И, конечно, подготовка к юбилейному шоу в самом разгаре, – написала Орбакайте в Instagram

Кристина Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Кристина Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

В комментариях мнения разделились. Некоторые подписчики считают, что Кристине Орбакайте идет быть брюнеткой, а другие советуют не экспериментировать с имиджем.

  • "Не узнала вас, Кристина. Непривычно видеть вас брюнеткой"
  • "Очень красиво"
  • "Вам очень идет этот цвет"
  • "Ничего не красиво, сразу возраст прибавился лет на десять. Светлый цвет лучше. Тогда образ милый, женственный, нежный и намного моложе своих лет!"

Другие новости о певице:

Реклама