Кристина Орбакайте удивила Сеть кардинальной сменой имиджа (фото)

Кристина Орбакайте предстала в образе брюнетки / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Кто-то весной решается на перемены во внешности, а в семье Аллы Пугачевой решают экспериментировать осенью. Правда, Кристина Орбакайте сделала это ради роли в новом российском сериале. Певица опубликовала фото, на которых предстала в образе брюнетки. Для роли артистка надела парик.

Очень насыщенный и разнообразный выдается этот год! Я вновь на съемочной площадке — сериал „Тест на беременность", третий сезон. И, конечно, подготовка к юбилейному шоу в самом разгаре, – написала Орбакайте в Instagram

Кристина Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Кристина Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

В комментариях мнения разделились. Некоторые подписчики считают, что Кристине Орбакайте идет быть брюнеткой, а другие советуют не экспериментировать с имиджем.

"Не узнала вас, Кристина. Непривычно видеть вас брюнеткой"

"Очень красиво"

"Вам очень идет этот цвет"

"Ничего не красиво, сразу возраст прибавился лет на десять. Светлый цвет лучше. Тогда образ милый, женственный, нежный и намного моложе своих лет!"

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