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Крістіна Орбакайте здивувала Мережу кардинальною зміною іміджу (фото)

Еліна Пелешенко
21 вересня, 13:46
Популярна співачка Крістіна Орбакайте опублікувала фото в новому образі. У Мережі стали обговорювати зміну іміджу

Крістіна Орбакайте постала в образі брюнетки / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Хтось навесні вирішується на зміни в зовнішності, а в родині Алли Пугачової вирішують експериментувати восени . Правда, Крістіна Орбакайте зробила це заради ролі в новому російському серіалі. Співачка опублікувала фото, на яких постала в образі брюнетки. Для ролі артистка одягла перуку.

Дуже насичений і різноманітний видається цей рік! Я знову на знімальному майданчику – серіал "Тест на вагітність", третій сезон. І, звичайно, підготовка до ювілейного шоу в самому розпалі, – написала Орбакайте в Instagram

Крістіна Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Крістіна Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

У коментарях думки розділилися. Деякі підписники вважають, що Крістіні Орбакайте йде бути брюнеткою, а інші радять не експериментувати з іміджем.

  • "Не впізнала вас, Крістіна. Незвично бачити вас брюнеткою"
  • "Дуже красиво"
  • "Вам дуже йде цей колір"
  • "Нічого не красиво, відразу вік додався років на десять. Світлий колір краще. Тоді образ милий, жіночний, ніжний і набагато молодше за свої роки!"

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