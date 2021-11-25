Леся Никитюк раскритиковала суп за 1500 гривен в ресторане Gucci

Леся Никитюк посетила дорогой итальянский ресторан / Фото: Инстаграм

Популярная теледива, которая вскоре может стать главной героиней шоу "Холостячка", сейчас отдыхает с подругой во Флоренции.

Девушки решили не терять времени зря и сделали ревизию мишленовского заведения "Gucci Osteria". Они заказали множество изысканных блюд, которые обошлись им в копеечку.

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Ресторан "Gucci" кратко: очень дорого, очень вкусно, очень мало. Но это особенная атмосфера со звездой Michelin, девятью столиками и отличным интерьером. Зайду еще в пиццерию, – написала Никитюк в своем Instagram.

Телеведущая заказала луковый суп. Вместе с ним, в качестве декора, официант принес шелуху от продуктов. Леся шуточно предложила ее забрать с собой, чтобы дома покрасить яйца на следующую Пасху.

Фото: Instagram

Вкус блюда звезде понравился, но цена затмила все впечатления. Маленькая чашечка супа обошлась ей в 1500 грн. Также Никитюк попробовала щупальца осьминога вместе с овощным пюре – сколько ей пришлось заплатить за такой деликатес она не озвучила.

Знаменитость уже несколько дней находится в Италии. За это время Леся уже успела познать некоторые тонкости местной культуры. Например, ее удивило, что флорентинцы не привыкли завтракать. Утром они пьют лишь чашку кофе. Такое Никитюк не подошло – на завтрак она заказала шампанское с пиццей.

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