Леся Нікітюк розкритикувала суп за 1500 гривень у ресторані Gucci

Леся Нікітюк відвідала дорогий італійський ресторан / Фото: Инстаграм
Популярна теледіва, яка невдовзі може стати головною героїнею шоу "Холостячка", зараз відпочиває з подругою у Флоренції.
Дівчата вирішили не гаяти часу і зробили ревізію мішленівського закладу "Gucci Osteria". Вони замовили безліч вишуканих страв, які обійшлися їм у копійчину.
Ресторан Gucci коротко: дуже дорого, дуже смачно, дуже мало. Але це особлива атмосфера із зіркою Michelin, дев'ятьма столиками та чудовим інтер'єром. Зайду ще до піцерії, – написала Нікітюк у своєму Instagram.
Телеведуча замовила цибулевий суп. Разом з ним, у якості декору, офіціант приніс лушпиння від продуктів. Леся жартома запропонувала його забрати із собою, щоб удома пофарбувати яйця на наступний Великдень.
Смак страви зірці сподобався, але ціна затьмарила усі враження. Маленька чашка супу обійшлася їй у 1500 грн. Також Нікітюк спробувала щупальця восьминога разом із овочевим пюре – скільки їй довелося заплатити за такий делікатес вона не озвучила.
Знаменитість вже кілька днів перебуває у Італії. За цей час Леся вже встигла пізнати деякі тонкощі місцевої культури. Наприклад, її здивувало, що флорентинці не звикли снідати. Вранці вони п'ють лише чашку кави. Таке Нікітюк не підійшло – на сніданок вона замовила шампанське з піцою.
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