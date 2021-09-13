Лилия Ребрик вышла на сцену театра вместе с супругом: "Ты моя поддержка" (фото)

Лилия Ребрик и Андрей Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик, которая недавно позировала в ярко-розовом бикини у бассейна, рассказала о подготовке к премьере, а также о совместной работе с мужем Андреем Диким, который поставил хореографию для этого спектакля.

Утренние эфиры, репетиции в театре, спектакли и гастроли – звезда телеканала "Украина" успевает все. По крайней мере так кажется на первый взгляд.

На самом деле я много всего не успеваю. Но в этом интерес жизни. Ценность моей профессии – быть занятой с утра до ночи и возвращаться домой, где меня ждет моя "дика сімейка, – рассказала ведущая программы "Ранок з Україною" Лилия Ребрик.

Последняя неделя оказалась для нее особенно напряженной, ведь утром приходилось вставать на эфиры, а вечером репетировать допоздна перед долгожданной премьерой спектакля "Ін’єкція безсмертя", в котором Лилия сыграла главную роль.

Моей героине Эмилии Марти 436 лет. Это не шутка. Мы попробуем прикоснуться к теме ценности жизни, – раскрыла секрет своей новой театральной работы Лилия.

Спектакль основан на пьесе Карела Чапека "Средство Макропулоса". Кроме увлекательного сюжета, спектакль поражает спецэффектами, актерской игрой и хореографией, которую ставил супруг Лилии – Андрей Дикий.

Лилия Ребрик вместе с супругом вышла на сцену театра / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Актриса признается, что хоть премьере и предшествовала долгая подготовка, безусловный плюс в том, что на репетициях она была вместе с мужем. Премьера спектакля состоялась в эту пятницу в Молодом театре.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Смотрите в ролике, как проходит утро Лилии Ребрик:

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