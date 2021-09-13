Лілія Ребрик вийшла на сцену театру разом з чоловіком: "Ти моя підтримка" (фото)

Лілія Ребрик та Андрій Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик, яка нещодавно позувала в яскраво-рожевому бікіні біля басейну, розповіла про підготовку до прем'єри, а також про спільну роботу з чоловіком Андрієм Диким, який поставив хореографію для цієї вистави.

Ранкові ефіри, репетиції в театрі, спектаклі та гастролі – зірка каналу "Україна" встигає все. Принаймні так здається на перший погляд.

Насправді я багато всього не встигаю. Але в цьому цікавість життя. Цінність моєї професії – бути зайнятою зранку до ночі і повертатися додому, де мене чекає моя "дика сімейка", – розповіла ведуча програми "Ранок з Україною" Лілія Ребрик.

Останній тиждень виявився для неї особливо напруженим, адже вранці доводилося вставати на ефіри, а ввечері репетирувати допізна перед довгоочікуваною прем’єрою вистави "Ін’єкція безсмертя", у якій Лілія зіграла головну роль.

Моїй героїні Емілії Марті 436 років. Це не жарт. Ми спробуємо доторкнутися до теми цінності життя, – розкрила секрет своєї нової театральної роботи Лілія.

Спектакль засновано на п’єсі Карела Чапека "Засіб Макропулоса". Крім захопливого сюжету, вистава вражає спецефектами, акторською грою і хореографією, яку ставив чоловік Лілії – Андрій Дикий.

Лілія Ребрик разом з чоловіком вийшла на сцену театру / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Акторка зізнається, що хоч прем’єрі й передувала довга підготовка, безумовний плюс у тому, що на репетиціях вона була разом з чоловіком. Прем’єра вистави відбулась цієї п’ятниці в Молодому театрі.

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на телеканалі "Україна".

Дивіться в ролику, як проходить ранок Лілії Ребрик:

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