Лобода в платье с пленительным декольте выступила на Новой волне в Сочи

Светлана лобода выступила на "Новой волне" в Сочи / Фото: instagram.com/lobodaofficial

На днях в Сочи состоялось открытие музыкального фестиваля "Новая волна", в котором традиционно принимают участие звезды российского шоу-бзнеса и некоторые украинские артисты, которые строят карьеру в России.

Минувшим вечером в рамках фестиваля состоялся творческий вечер Димы Билана. Светлана Лобода неожиданно для публики исполнила его песню "Малыш".

Но больше всего зрителей восхитил наряд LOBODA. Черное платье с длинными рукавами и открытыми плечами подчеркнуло стройность певицы и ее пышную грудь.

LOBODA на "Новой волне" / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial

Фотографиями с обворожительном луке Светлана Лобода поделилась в сторис.

Светлана Лобода в Сочи / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial

На груди наряд декорирован золотой фурнитурой и черными камнями. Эффектности придал актуальный разрез до бедра.

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Светлана Лобода / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial

Напомним, что на "Новую волну", кроме Лободы, приехали MARUV и Ани Лорак. Последняя недавно дала два концерта в Одессе.

На фестивале приглашенной звездой стала София Ротару, которая должна принять участие в концерте, посвященному Дню Независимости Украины. Против приезда Ротару в Украину накануне высказался продюсер Игорь Кондратюк.

Почему Лобода сорвала свое выступление на концерте "Золотой граммофон 2020" – смотрите в сюжете:

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