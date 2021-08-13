LOBODA выпустила песню на украинском языке и сразу же представила версию на русском

Светлана Лобода выпустила песню на украинском языке / Фото: instagram.com/lobodaofficial
Недавно песню Лободы сравнили с известным хитом Artik & Asti "Грустный дэнс". Певица не стала реагировать на обвинения в плагиате и выпустила новый трек, да еще и на двух языках.
Ранее в интервью LOBODA рассказывала, что готовит для своих слушателей украиноязычную композицию, но о том, что запишет версию на русском – умолчала, сообщив об этом непосредственно в день премьеры.
Название для новой песни Светлана Лобода выбирала вместе со своими фанатами – остановились на Indie Rock (Vogue).
Слушайте песню LOBODA – Indie Rock (Vogue) украинскую версию онлайн:
А это версия на русском языке:
Двойной релиз от Лободы слушатели восприняли с восторгом. В YouTube комментарии к песням отключены, а вот в Instagram Светланы пишут следующее:
- "На украинском так необычно"
- "Русская версия не подходит этой песне"
- "На украинском это топ"
- "Светлана Сергеевна, и на русском, и на украинском! Спасибо"
- "На двух языках... Плачу... Аранжировка просто меня убила... Идеально"
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