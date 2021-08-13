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LOBODA вперше за 6 років заспівала українською. Є і російськомовна версія треку

Інна Петрова
13 серпня, 10:47
Скоро Лобода обіцяє показати і відеокліп на трек Indie Rock. Ролик для неї знімав популярний в Європі ізраїльський режисер Інді Хайт

Світлана Лобода випустила пісню українською мовою / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Нещодавно пісню Лободи порівняли з відомим хітом Artik & Asti "Грустный дэнс". Співачка не стала реагувати на звинувачення в плагіаті і випустила новий трек, та ще й двома мовами.

Раніше в інтерв'ю LOBODA розповідала, що готує для своїх слухачів україномовну композицію, але про те, що запише версію російською, – змовчала, повідомивши про це тільки у день прем'єри.

Назву для нової пісні Світлана Лобода вибирала разом зі своїми фанатами – зупинилися на Indie Rock (Vogue).

Слухайте пісню LOBODA – Indie Rock (Vogue) українську версію онлайн:

А це версія російською:

Подвійний реліз від Лободи слухачі сприйняли із захватом. В YouTube коментарі до пісень відключені, а ось в Instagram Світлани пишуть наступне:

  • "Українською так незвично"
  • "Російська версія не підходить цій пісні"
  • "Українською це топ"
  • "Світлано Сергіївно, і російською, і українською! Дякую"
  • "Двома мовами... Плачу... Аранжування просто мене вбило... Ідеально"

Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

Яка версія пісні вам подобається більше?

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