Любовь не спасла: какая пара покинула Танці з зірками во втором выпуске

"Танці з зірками" - какая пара покинула шоу во втором выпуске / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Согласно правилам шоу, к зрительским голосам прибавляют оценки судей. Аутсайдерами этого вечера стали две пары – Фагот и Екатерина Тришина, Иван Люленов и Яна Цыбульская.

Напомним, что на днях мы рассказывали и показывали, как выглядит самый дорогой персонаж второго сезона самого загадочного шоу страны "Маска" на телеканале "Украина".

Турнирная таблица по итогам голосования звездных судей выглядела так:

Таблица с баллами во втором эфире "Танців з зірками" / Скриншот: instagram.com/tanci1plus1

Первой парой, покинувшей проект "Танці з зірками" 2021 во втором выпуске стали Иван Люленов и Яна Цыбульская. Они заработали 15 баллов от судей и наименьшую оценку в сумме (с очками от зрителей).

Напомним, что приглашенной звездой второго эфира была Ирина Билык, которая приветствовала участников на балконе.

Во время второго выпуска стало известно, что Анастасия Оруджова не вышла на паркет, потому что получила травму. Вместо нее в шоу дальше будет танцевать актриса Александра Машлятина.

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