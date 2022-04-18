Måneskin послали Путина со сцены Coachella и поддержали Украину: видео

/ Фото: Getty Images

Måneskin вместе с Украиной! Солист рок-группы Дамиано Давид во время выступления на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии высказался против российской агрессии.

Представляя трек Gasoline, отрывок из которой посвящен Украине, солист Måneskin упомянул, что пока они выступают на концерте и встречаются с поклонниками, в мире есть люди, которые просыпаются с мыслью: "сколько снарядов было выпущено по городу" и не знают, чего еще ждать. Солист рок-группы призвал не верить пропагандистам.

Реклама

Стоит отметить, во время исполнения песни Gasoline выкрикнул: Free Ukraine! FUCK Putin

Напомним, западные артисты активно помогают Украине. Микки Рурк призвал США и НАТО действовать более решительно и дать Украине оружие. Шон Пенн помогает украинским беженцам в Польше.

Реклама

Дэвид и Виктория Бекхэм открыли сбор средств для помощи украинским детям. Мила Кунис и Эштон Катчер собрали 20 млн долларов для украинцев.

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.