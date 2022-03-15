Макс Барских на прямую обратился к знаменитостям-рашистам: открыли рот и воняет

Макс Барских посвятил российским звездам видеообращение. / Фото: instagram.com/max_barskih

Макс Барских продолжает получать огромную волну хейта от российских звезд за то, что как истинный патриот поддержал интересы своей страны и осудил нападение россии на Украину.

Самый громкий конфликт у украинского исполнителя произошел из Тимати, который открыто угрожал ему. Российский рэпер, которые всегда находиться на коротком поводке у Кремля, открыто пообещал, что в свое время Барских придется ответить за его эпитет "дырявая" Россия. Сам же Макс заявил, что Тимати "ничего из себя не представляет без помощи своих папиков".

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Тимати, я знаю, что две твои дырки давно уже заняты. Не понимаю, как ты нашел время, чтобы освободить свой рот и предъявлять мне какие-то высказывания, когда ты видишь как, граждане Российской Федерации, солдаты, убивают украинских людей, детей, рушат города. Поэтому лучше сиди молча, сопи в свои две дырки и жарь свои бургеры. И перестань сыпать свои угрозы, – заявил музыкант.

Также Барских обратился к певице Славе, которая обиделась на его слова о россии.

Слава, ты лицемерка. Недавно пела мне оды любви, а сейчас открыла рот и воняет. Если ты так гордишься тем, что делает россия с Украиной, то садись на медведя и скачи в Сибирь, бей в грудь и кричи: "россия-матушка". Тебе это подойдет, – сказал артист.

Кроме того, Макс Барских персонально обратился к Яне Рудковской и Ольге Бузовой, "патриоткам россии", которые быстро собрали чемоданы и сбежали из страны-агрессора. Однако в соцсетях "всей душой" поддерживают свою родину.

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Более того, певец поблагодарил Инстаграмм за то, что "избавил нас от присутствия Бузовой и ее бесконечного потока ненужной никому информации".

Также музыкант поблагодарил тех российских знаменитостей, которые выступили в поддержку Украины, ведь "это важно для украинского народа".

Раньше Макс Барских заявил, что готов отказаться от популярности и успешной карьеры в России из-за вторжения путина на территорию независимой Украины.

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