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Яна Рудковская потребовала, чтобы Макс Барских вернул свои российские награды

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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13 марта, 09:03
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Российский продюсер отреагировала на заявление Макса Барских о запрете его музыки на территории России
Яна Рудковская высказалась о музыкальных наградах Макса Барских в России
Яна Рудковская высказалась о музыкальных наградах Макса Барских в России / Фото: Instagram

Российский шоу-бизнес не первый день обсуждает высказывания Макса Барских. Яна Рудковская, которая обстрелы украинских городов российскими оккупантами называет фейком, считает, что певец должен вернуть все музыкальные награды, полученные в России.

У себя в Telegram-канале продюсер Димы Билана отметила, что Барских получал музыкальные премии MTV Music Awards, телеканалов МУЗ-ТВ и RU TV, Нового радио и премии "Жара".

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Песни забрал( никому уже не нужные в нашей стране), молодец, тогда награды российские верни на базу, – написала Рудковская.

Макс Барских появился в костюме украинского бренда LUVI на музыкальной премии.
Макс Барских появился в костюме украинского бренда LUVI на музыкальной премии. / Фото: instagram.com/max_barskih

Ранее российские звезды активно обсуждали высказывание Макса Барских о дырявой России. Тимати угрожал артисту, а Лера Кудрявцева не понимала, почему украинский певец с такой ненавистью говорит о России.

Напомним, на днях Макс Барских и многих других музыкантов внесли в черный список одного из российских музканалов.

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Элина Пелешенко
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