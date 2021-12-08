Макс Чмерковский сожалеет об участии в Холостяке: Попиарились и разбежались

Максим Чмерковский назвал проект, за участие в котором ему до сих пор стыдно. / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/maksimc

Максим Чмерковский, который рассказал о временном расставании с женой , в 2011 году принял участие в реалити "Холостяк", после чего он довольно-таки стал популярным. Но танцор не смог построить отношения с победительницей проекта.

И вот спустя 10 лет хореограф рассказал, что жалеет о своем участии в "Холостяке". По его словам, "выбирать среди людей" – это неправильно.

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Так, в программе "Неймовірна правда про зірок" Чмерковскому пришлось ответить на вопрос: "Есть ли проект, за который ему стыдно?". Долго не думая, знаменитость сказал прямо о главной роли в "Холостяке".

Теперь Маск не считает участие в романтическом реалити верным решением.

Относительно "Холостяка" – я не думаю, что это был правильный для меня проект. Я не о популярности, а о том, во что я верю или не верю. Я не верю, что выбирать из людей – это правильно, – объяснил хореограф.

По мнению Чмерковского, обычно в таких проектах подлинные чувства не зарождаются. Напомним, что в финале шоу Макс выбрал Александру Шульгину, с которой он впоследствии расстался. А вот настоящую любовь артист встретил в реальной жизни.

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Макс Чмерковский и Александра Шульгина. / Фото: Скриншот из YouTube

Обычно это так – телевизионный роман, попиарились и потом разбежались, – добавил танцор.

Отметим, что хореограф уже в США хореограф закрутил роман с австралийской танцовщицей Петой Маргатройд. В 2017 году у них родился сын, а впоследствии они поженились.

Пета Маргатройд и Максим Чмерковский / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

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Кратко о хореографе

Максим Чмерковский родился в Одессе. Однако в 1994 году вместе с родителями и братом перебрался в США.

Мужчина участвовал в американском шоу "Танцы со звездами". С 2011 по 2012 год вел шоу "Куб". В 2021-м стал членом жюри украинского проекта "Танці з зірками".

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