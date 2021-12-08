Макс Чмерковський шкодує про участь у Холостяку: Попіарилися і розбіглися

Максим Чмерковський назвав проєкт, за участь у якому йому досі соромно. / Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/maksimc

Максим Чмерковський, який розповів про тимчасове розставання з дружиною, у 2011 році взяв участь у реаліті "Холостяк", після чого він досить таки став популярним. Але танцюрист не зміг побудувати стосунки з переможницею проєкту.

І ось через 10 років хореограф розповів, що шкодує про свою участь у "Холостяку". За його словами, "вибирати серед людей" – це неправильно.

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Так, у програмі "Неймовірна правда про зірок" Чмерковському довелось відповісти на запитання: "Чи є проєкт, за який йому соромно?". Довго не думаючи, знаменитість сказав прямо про головну роль у "Холостяку".

Тепер Маск не вважає участь у романтичному реаліті правильним рішенням.

Щодо "Холостяка" – я не думаю, що це був правильний для мене проєкт. Я не про популярність, а про те, у що я вірю чи не вірю. Я не вірю, що обирати з людей – це правильно, – пояснив хореограф.

На думку Чмерковського, зазвичай у таких проєктах справжні почуття не зароджуються. Нагадаємо, що у фіналі шоу Макс обрав Олександру Шульгіну, з якою він згодом розстався. А от справжнє кохання артист знайшов у реальному житті.

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Макс Чмерковський та Олександра Шульгіна. / Фото: Скріншот з YouTube

Зазвичай це так – телевізійний роман, попіарилися й потім розбіглися, – додав танцюрист.

Зазначимо, що хорегораф вже у США хореограф закрутив роман з австралійською танцівницею Петою Маргатройд. У 2017 році у них народився син, а згодом вони одружилися.

Пета Маргатройд і Максим Чмерковський / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

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Коротко про хореографа

Максим Чмерковський народився в Одесі. Однак в 1994 році разом із батьками та братом перебрався до США.

Чоловік брав участь в американському шоу "Танці з зірками". Із 2011 до 2012 року вів шоу "Куб". У 2021-му став членом журі українського проєкту "Танці з зірками".

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